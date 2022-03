Kergejõustiklased võitsid medaleid Baltimaade ning Eesti meistrivõistlustelt

Berit Saar on sisehooajal võitnud eri karva medaleid, kuid ise ihkas ta tulemust haiguse kiuste järgmisesse meetrisse saada.

Kergejõustiklased on võitnud eri tasemega võistlustelt kamaluga medaleid. Mitmevõistlused Balti parimatele on veel tulemas ning Aivar Ellam ja Kaireen Penek lähevad tulemusi tegema. Berit Saare kohanemine raskema kuuliga on põetud haiguse tõttu olnud seni keeruline.