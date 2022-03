Sõmeru proua saadab Lehtsesse kirju kui musta auku

Nukker kirjasaaga sai alguse juba möödunud aasta lõpul. Milvi saatis Lehtses elavale Helile sünnipäevaks kaardi 27. septembril. Sõbranna käis hoolega postkasti kontrollimas, kuid mida ei saabunud, oli oodatud ümbrik. Nördinud Milvi saatis 12. oktoobril uue sünnipäevakaardi. Seegi ei jõudnud kohale. 13. detsembril libistas proua kirjakasti varase jõulukaardi. See oli ettenägelik samm, sest ka see saadetis rändas kadunud asjade sekka. Järjekindel Milvi pani 20. detsembril teele uue jõulukaardi. Sellel õnnestus Sõmeru ja Lehtse vahel valitsevast vaakumist kuidagiviisi eemale põigata ning adressaadi suureks rõõmuks kohale jõuda.

Rõõm jäi siiski üürikeseks, sest 9. veebruaril saadetud sõbrapäevakaart rändas taas teadmata suunas. Pärast seda võttis Milvi Omnivaga ühendust. Talle vastati, et lihtkirju ei saa jälgida ja nende eest ettevõte ei vastuta. Edaspidi soovitati proual saata ekspresskirju. Veidi kallima hinna eest saab ümbriku liikumist jälgida ja Omniva väitel jõuab see kohale ühe tööpäevaga. Milvi ostiski 18. veebruaril oranžikirju ekspresskirjaümbriku, et Helile nimepäevaks üllatus teha. Ümbrikusse pistis ta ka kaks loteriipiletit. Tegelikult on Milvi poetanud iga õnnitluskaar­di vahele loteriipileti. Omniva töötaja andis prouale selleks rohelise tule. Kahjuks jõudis kuuest saadetud kirjast kohale vaid üks. Kõikide teiste saatus on siiani teadmata. Proua Milvi jälgis ekspresskirja teekonda. Oranžikirju ümbrik oli käinud korraks pealinnas ja tulnud Rakveresse tagasi. Kuhu see lõpuks jõudis, võib vahest küsida kristallkuulilt.