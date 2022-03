Juhtkiri: liiga kallis elu

Sõda Ukrainas ei näita rahunemise märke. Arvamusliidrid spekuleerivad, kuid olukord liigub prognoosimatus suunas. Ühelt poolt mõjutab see miljonite inimeste elu kohe ja praegu: näeme südantlõhestavaid kaadreid põgenevatest perekondadest, lõhenenud perekondadest, tapetud perekondadest. Pisarais lastest, naistest ja meestest. See on otsene mõju.