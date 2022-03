Kui inimeste käest küsida, millal on naistepäev, siis päris paljud teavad, et 8. märtsil. Kui aga uurida, millal peetakse meestepäeva, tekib enamasti mõttepaus. Vanemad inimesed võivad pakkuda 23. veebruari, sest nõukaaja lõpu poole hakati Punaarmee aastapäevast rääkima kui meestepäevast. Rahvusvaheline meestepäev ise on hoopis 19. novembril. Vaevalt ükski tänapäevane meesolend üldse sooviks tähistada meestepäeva, mis on torgatud punase tähtpäeva sisse kui kokteilikirss viinapitsi.