Püssiga naine naiskodukaitse Viru ringkonnas

Tänapäeval on soorollid sedavõrd muutunud, et naisi leidub väga erisugustes ametites. Naised on kaitseväes ja Kaitseliidus, ning see ei tähenda mitte ainult naiskodukaitses meditsiinivaldkonnas või väliahju juures poti ja panniga või eriorganisatsioonides instruktoritena askeldamist. Reet Saari on üks selle üldpildiga sobituv tegus inimene: talle meeldib end proovile panna. Mida keerulisem olukord, seda huvitavam, ka ei karda ta riske võtta. Tema tahe on sedavõrd tugev ja imekspandav – ka meeste meelest –, et õppusel viga saanuna suudab ta olla eeskujuks, jagades jaoülemana samal ajal oma jaoliikmetele korraldusi.