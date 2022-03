Juhtkiri: koroona on tapetud

Peagi on märtsi keskpaik ja koroonaviirusega elamisest saab meil kaks aastat. See on olnud heitlik aeg, ja kui ajuti on tundunud, et maailm on täiesti ära pööranud ning hullemaks minna enam ei saa, siis nüüd võime kõik veendunult kinnitada, et me eksisime. Hullemaks saab alati minna.