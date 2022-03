Sõna on vaba. See märgiline tekst president Kaljulaidi pusal ühel vastuolulisel päeval riigikogu saalis väljendas sõna vabaduse ja sõnavabaduse suurt mõtet. Ent see on sõna ja vabaduse üks külg. Tasakaal oleks eeldanud rõiva seljal teksti "Sõna on vastutus". Sest pole vabadust ilma vastutuseta. Vastutus ei puuduta ainult tegusid, vaid samavõrd sõna.