Vene sõjatehnikat on paberi peal tublisti rohkem kui tegelikult

Ma arvasin-kartsin, et 35 aasta jooksul on Nõukogude ja/või Vene armees olukord muutunud. Nüüd näen videoklippidelt, et nad sõdivad sama tehnikaga, mis seisis neil garaažides, kui ma 1986. aasta sügisel sundteenistusest vabaks sain. Püüan kirjeldada, mis neil seal tehnikaga toimub – loodetavasti aitab see lugejatel mõista, kui savijalgadel see koloss püsib.