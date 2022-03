“Rooside sõjas” võideti roosiline rahasumma

Neile kes ei tea: “Rooside sõda” on Eesti versioon ameeriklaste telemängust “Family Feud”. Mängu idee seisneb selles, et võistkondadelt küsitakse küsimusi, millele pole ühte õiget vastust, vaid võimalikud on paljud vastused. Tabada tuleb aga need, mis on varem tehtud küsitluse põhjal osutunud kõige populaarsemaks. Näiteks võidakse küsida, milliseid asju võib leida rahakoti vahelt. Selge see, et seal võib leiduda kõike, mida sinna panna saab. Ometi on targem vastata, et sealt võib leida raha, münte, pangakaarte, sest arvatavasti on nõnda vastanud paljud.