Kommentaar: kuidas taastada lõhna- ja maitsemeel pärast COVID-19 põdemist

Koroona peamisteks haigustunnusteks on peavalu, köha, palavik, hingamisraskused, kurguvalu, lihasvalu, väsimus, nõrkustunne ning maitsmis- ja lõhnameele kadumine. Viimane on ühtlasi üks levinuimaid koroonaviiruse sümptomeid, mis esineb enamikul haigestunutel. Meditsiiniliselt kutsutakse lõhnameele kadumist anosmiaks, mis on haistmisvõimetus ehk lõhnataju vähenemine või täielik puudumine.