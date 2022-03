Rakvere jalkapoistel algasid Balti liiga mängud raskelt

Rakvere poisid, kes on mitu aastat omaealiste Eesti paremikku kuulunud, said osalemisõiguse kaks aastat tagasi Eesti meistriks tuleku ja eelmise hooaja Eesti meistrivõistluste hõbemedalivõidu eest. Sisetingimustes korraldataval turniiril on Rakvere poisid seni pidanud kolm matši ja kahjuks senini punkte turniiritabelisse kirja saanud ei ole: kaotatud on mõlemale Leedu ja ühele Läti klubile. Kuna mõlemad leedukate meeskonnad on seni esinenud täiseduga ja tiimid, kellega meie noormeestel mäng veel ees, peaks teoorias olema jõukohasemad vastased kui eelmised, on Tarva noortel mängumeestel võimalus kahe alles jäänud mängu võidu korral ikkagi pääseda oma alagrupis nelja parema hulka ja jätkata turniiri väljalangemismängude faasis.