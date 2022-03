Kanakulle tuleb Eestis tõhusamalt kaitsta

Eestis pesitseb umbkaudu 400–600 paari kanakulle, kuid eelmise sajandi lõpul oli nende arvukus pea kaks korda suurem. Kanakull kuulub II kaitsekategooriasse ja on Eesti punases nimestikus arvatud ohualdiste liikide hulka, kuna tema arvukus on madalseisus.

“Inimtegevus on aastate jooksul looduslikku mitmekesisust ja liikide elupaiku palju mõjutanud. Seetõttu on eriti oluline praegu pöörata tähelepanu nii madalseisus liikide nagu kanakulli kaitsele, kuid hoida ka neid, kelle seisukord meie looduses on veel hea,” rääkis keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra.