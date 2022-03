Abielluda või mitte abielluda?

Teiste inimeste eraelu on olnud alati huvipakkuv. Vanasti istusid naised saunalaval, kapad peas, ja jagasid kõige intiimsemaid saladusi. Tänapäeval on selle jaoks olemas internet. Ferdinand Johann Wiedemann on öelnud, et iga inimese elus on asju, mida on mõistlik teiste eest peita sügavale puujuure alla ja mitte laotada mööda maailma laiali. Aga eks inimesed on erinevad ja ajadki on muutunud.