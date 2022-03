Ukraina viljakriis meid otseselt ei mõjuta

Teravilja hind on tõusmas siingi ning mõjutab varsti ka tarbijat. Kuid viljast puudu meil õnneks ei tule – kõikidest põllumajandussaadustest on Eesti kõige paremini varustatud just teraviljaga. “Ukraina sõda puudutab meid niipalju, et see kogus jääb nüüd maailmaturul puudu, mis Ukraina on viimastel aastatel müünud,” ütles AS-i Baltic Agro arendusjuht Margus Ameerikas. “Selle võrra on hinnad tõusnud ja meil on lihtsam seda müüa, kui konkurents on väiksem.”