Rakke raamatukogus algasid teeõhtud kodukandi suurkujudega

Huvilised said kokku 8. märtsil ning juttu tuli Rakkes sündinud kirjanikust ja tõlkijast Marta Sillaotsast ning Kiltsi koolis õppinud luuletajast Kersti Merilaasist. Õhtu üllatuskülaline oli aastatel 1994–2003 rahvusooperis Estonia töötanud ja praegu valla kultuurispetsialisti ametit pidav Maire Haava.

MTÜ Südameasi eestvedaja Ada Väät andis lootust, et kalendriaastasse mahub edaspidigi vahvaid kokkusaamisi, kus esineb ka võistlusmomente. "Tahame kokkusaamisi püsivaks muuta, mitte ainult juubeliaastal, vaid ka edaspidi – teha väljasõite, kohtumisi ja koolitusi, mis meile kõigile jõudu annavad," rääkis Väät ja kutsus kõiki raamatukokku, sest see on tore koht.