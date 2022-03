Natali Väli: Gruusia rahva ja valitsuse vahel on suur lõhe

Väli rääkis, et Gruusias valitsev olukord on pingeline, kuna 2008. aasta sõjaline konflikt Venemaaga on veel vägagi värskelt meeles. Gruusia rahvas toetab ukrainlaste vabadusvõitlust, valitsus aga püüab laias laastus astuda diplomaatilisi samme, et Venemaad mitte välja vihastada. Saate 51. minutil algavat vestlust Natali Väliga saab järele vaadata rahvusringhäälingu veebis.