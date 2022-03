Omavalitsused kinnitavad koolide valmisolekut põgenike vastuvõtuks

Reede lõunal toimunud haridusministeeriumi pressikonverentsil rääkis ministeeriumi kantsler Kristi Vinter-Nemvalts, et praegu ei ole võimalik ette ennustada, kui palju lapsi sõja tõttu Eestisse satub. "Oleme kaardistanud omavalitsuste koolide võimekuse ning tegutseme vastavalt, et kõik sõjapõgenikud kooli saaksid võimalikult kiiresti minna," sõnas Vinter-Nemvalts.

Kantsler jätkas, et kohalikele omavalitsustele langeb suur vastutus. "Eelisjärjekorras peaks lapsed suunama eesti keelsetesse õppeasutustesse, et vältida pingeid, mis võivad tekkida," sõnas ta. Vinter-Nemvaltsi sõnul on viha õhutamist ja kiusamist juba sõja tõttu koolides ette tulnud ning sellistele juhtumitele peavad koolid väga kiiresti ja otsustavalt reageerima. "Tuleb sekkuda ja selgitada lastele olukorda, miks me sellises situatsioonis hetkel oleme. Kool peab tagama turvatunde nii õpilastele kui ka õpetajatele."

Lääne-Virumaa omavalitsused on ühel meelel, et kindlasti on olukord keeruline, kuid hakkama saadakse. Rakvere linna on oma esmaseks elukohaks valinud 81 Ukrainast saabunud põgenikku. Saabujad on eelkõige naised lastega, kes on tulnud oma lähedaste juurde.

Rakvere linnapea Triin Vareku sõnul on haridusministeerium omavalitsustele ja haridusasutustele pannud sõjapõgenike hariduse, sealhulgas ka huviharidusega seoses rea kohustusi. "Hetkel ei ole paraku selge, milliste inim- ja finantsressurssidega neid tegevusi läbi peame viima , ehk milline on riigi roll ja tugi. Teadmata on ka põgenike hulk, eriti viimase paari päevaga on nende arv hüppeliselt kasvanud," sõnas Varek.

Hetkel kaardistatakse saabunud inimeste vajadusi ja soove ning oodatakse ministeeriumilt ja riigilt lahendusi probleemide osas.

"Seega - hetkel ei ole linn veel valmis alustama sõjapõgenikele süsteemselt huvihariduse ja huvitegevuste pakkumist. Lisaks muule peame arvestama ka sellega, et väga suure tõenäosusega ei kesta sõda lühikest aega ning meie pakutavate teenuste osas tuleb luua kestlikumad lahendused," jätkas linnapea.

Rakvere vallavanem Maido Nõlvak rääkis neljapäeval, et põgenike arv kogu aeg muutub. Viimase seisuga oli vallas 40 inimest, neist kümme lapsed. Lasteaiakohad on jagatud kolme lasteaia vahel: Veltsis kaks kohta, Uhtnas ja Lasilas 8 kohta. Lisaks saab Lasilas teha ruumi kaheteistkümnele lapsele. "Vajadusel tehakse Sõmeru noortekeskuses sõimerühm ehk siis alla 3-aastastele lastele," sõnas Nõlvak.

Ukraina sõjapõgenikele avatakse 21. märtsil eraldi kool Sõmeru tehnika- ja loodusmajas. Koordinaator on maja perenaine Piret Laidro. Kavas on jagada õpet ka kõigis valla noortekeskustes ja koolides. Nõlvak tõi näite, et ühistunnid võiksid olla tööõpetuses.

Vinni vallavanema Rauno Võrno sõnul on temale teadaolevalt valda jõudnud 7-8 peret ehk umbes 20 inimest. Nende seas alla kümne lapse, kellest osad lasteaiaeas.

Võrno ütles, et kõigi põgenike vajadustega tegeletakse, nii kooli- kui lasteaeda minemine on laste jaoks korraldatud, huvihariduse pakkumisest on aga hetkeseisu arvestades vara rääkida.