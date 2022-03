Raamatukogu pakub ukrainlastele teavet ja õdusat kohtumispaika

Koostatud on raamatukogu võimalusi tutvustav ukrainakeelne materjal, mida jagatakse kriisikeskuses ja pistetakse lastele mõeldud pakkidesse. Raamatukokku üritatakse hankida ukrainakeelset kirjandust, ent Õunapuu-Seidelbergi sõnul on see praegu keeruline. Samas on Ukraina raamatukogud teinud veebis kättesaadavaks ilukirjandust.

Õunapuu-Seidelberg nimetas, et üks perekond käis esmalt raamatukogus maad kuulamas ning järgmisel päeval tuli ema ühe pojaga uuesti. “Poeg toimetas mängida ja ema kasutas wifi võimalust,” sõnas direktor. Tulijaid lisandub vähehaaval. “Ei ole ju vahet, mis keelt inimene räägib või kust ta pärit on. Raamatukogu on kõigile. Selle teadmise tahame viia inimesteni, kes siin linnas on praegu uued,” rõhutas Kaili Õunapu-Seidelberg. Ta lisas, et kui raamatukogusse peaks tulema korraga palju lapsi, on nendega tegelemiseks abi pakkunud Karmeli koguduse ja noortekeskuse inimesed. “Olukord on uus, aga meile on tellitud ka 15 eksemplari ukraina-eesti vestmikku, nii et küll me hakkama saame,” ütles Kaili Õunapuu-Seidelberg. “Kui suudame rõõmustada paarikümmet last, on juba üks väike samm. Väikesed sammud loovadki sooja vastuvõtu inimestele, kes on olnud sunnitud jätma oma kodu ja kodumaa.”