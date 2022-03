Lugejad neelavad Ukraina-ainelist ja ukrainlaste loodud kirjasõna

Ukrainaga seotud kirjanduse näitused raamatukogudes koondavad nii Ukraina ajalugu ja poliitikat kui ka ilukirjanduses Ukrainat ja ukrainlasi käsitlevaid teoseid ning toovad esile ukraina kirjanike loomingu. Lugejate suur huvi on raamatute valikut tublisti harvendanud.

Lääne-Virumaa keskraamatukogus on koostatud kolm Ukraina-teemalist väljapanekut: ilukirjandusest, temaatilisest kirjandusest ja lastekirjandusest. Kõige suurem on ilukirjanduse väljapanek, mis hõlmab ka raamatuid, kus eesti kirjanikud on Ukrainast jutustanud.