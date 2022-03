“Lea” tähistab Juhan Smuuli sajandat sünniaastapäeva

Rannatüdruk Lea armastab rikast noorperemeest, kes valib aga jõukama peretütre. Least on huvitatud teine, vaesem noormees, kellele Lea ise ära ütleb. Mõlemad mehed tahavad hakata riiki pöörama, üks ühel, teine teisel pool riigitüüri. Sisemises segaduses Lea valib ema suunamisel kolmanda riigi, taevase kuningriigi, lootes leida sellest lepitust ja rahu. Lavastusest rääkides sõnas lavastaja Elar Vahter, et ta tahaks osata selle lavastusega igaviku üle naerda, sest naer on vaba. “Naer on lapsikuse kõrgeim aste, sest tal puudub mõõde, nagu nii mõnelgi teisel inimeseks olemise tunnusel. Inimene võiks iseendas iga päev taotleda ainult mõõtmatuid suurusi, sest see on parim võimalik inimeseks olemise viis. Kuidas leida endas üles Mozart ja tähed, mille nimel poris püherdada,” arutles Vahter.