SEB: sõja mõju maailma aktsiaturgudele on olnud üsna piiratud

“Sissetungi hetkest on globaalsed indeksid 8. märtsi seisuga umbes samal tasemel või paar protsenti miinuses. Euroopas, kus sõja vahetu mõju ja energiasõltuvus Venemaast on suurem, on aktsiaturgude langus olnud siiski üle 10 protsendi,” ütles Võrklaev pressiteates ja lisas, et Euroopa investorite jaoks on globaalset investeerimistulemust aidanud hoida tugevnenud dollar.