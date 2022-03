Maanteesulg ja kuldid Toompeal

Vanasõna ütleb, et põllumees on põline rikas. Tegelikkuses võib kobe rahakott lühikese ajaga selle omanikust sõltumatute asjaolude tõttu tühjaks voolata. Vahel on pingeline olukord kasvanud isegi meeleavalduseks. Näiteks korraldasid põllumehed 1999. aastal Toompeal manifestatsiooni. Urmas Laht oli põllumeeste delegatsiooni juht, kes pidas valitsusega läbirääkimisi. “Läbirääkimised käisid turukorraldusseaduse alusel. Nad võtsid seadusvastaselt sada miljonit krooni ära,” avas Laht põllumeeste meeleavalduse tagamaid.