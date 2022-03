Urmas Laht: “Meilgi tuli eelmisel aastal pea pool miljonit kahjumit”

Seakasvatuse eestvõitlejana tuntud OÜ Kureoja Farm juhataja Urmas Laht müüs parimatel aegadel 28 000 siga aastas. Nüüdseks on ta vähendanud oma emisekarja poole võrra ja alles on umbes kolmandik sellest, mis oli lautades hiilgeaegadel. Eelmisel nädalal vastu võetud otsusest lähtudes hävitab ta veel pool alles olevatest emistest. Terveid ja rõõmsaid notsusid on kulukas pidada. Müügist saadav tasu on väike ning seatööstus ägiseb ränga kahjumikoorma all.