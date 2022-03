“Linnud läinud”: plaan number 22

Keset inimtühja randa toimetab hangede vahel Anu-Laura Tuttelberg – nukufilmi “Linnud läinud” režissöör, stsenarist, operaator, kunstnik, animaator, nukutegija. Vinge meretuule kaitseks kapuuts läkiläki peale veetud, iidvana kaamera sooja hoidmiseks kotti mähitud. Naeratab. Ootab. Päike on liiga ere. On tarvis, et lähenev pilv varjutaks valguse mahedamaks.