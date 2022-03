JK Tarvas korraldas kunstmurustaadionil lumekoristamiseks talgud

Kolmekümne appitõtanu põhiliseks töövahendiks olid erinevad kühvlid ja labidad. Abiks olnud väiksem ekskavaator tegi vallide otsas turnides ja lund platsilt kaugemale teisaldades küll suure töö ära, aga kunstmurule haiget tegemise vältimiseks jäi poole meetri või kohati isegi paksem lumefront inimjõul eemaldatavaks. Varasemalt klubi asjapulkade poolt kurvalt tõdetud fakt, et suur osa platsist on olnud kasutuskõlbmatu, leidis kinnitust. Reporteri umbes meetriste sammudega mõõtes tuli lumevalli poolt kaetud väljaku osaks kuus-seitse meetrit tegeliku küljejooneni ja neid jooni on platsil teatavasti kaks tükki. Seega käis mäng viimastel kuudel 12-14 meetrit kitsamal väljakul, kui päriselt oleks vaja.