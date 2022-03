Teisipäevast leevenevad koroonapiirangud

"Oleme lubanud, et Eestis ei kehti koroonapiirangud ühtegi päeva rohkem kui vaja. Ning seadsime sihiks, et kohe, kui sümptomaatilise COVID-i tõttu jõuab haiglatesse keskmiselt vähem kui 25 inimest päevas, lõpetame senised viimasedki kontrollimeetmed," kirjutas peaminister.

"Nüüd ongi see kauaoodatud päev käes. Hommikused andmed näitavad, et viimase kümne päeva keskmisena on eestimaalasi haiglatesse jõudnud raskes seisus 24,9. Sedagi on palju, aga siiski piisavalt vähe, et meie haiglad suudaksid tööd jätkata ning saaksime kontrollimeetmed kaotada."

Kallas teatas ka seda, et on kokku kutsunud valitsuse telefoniistungi, et vormistada lubadus ametlikuks otsuseks. Samuti soovitas ta postituses südamest kõigil ennast koroona vastu vaktsineerida ja teha tõhustusdoos. "Omikrontüvi on jätkuvalt väga nakkav ning see ei ole lihtne haigus, kuid vaktsineerimisest on palju abi.