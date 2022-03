Arvamusfestival pikendab ideekorjet

"Võrreldes vaid mõne nädala taguse ajaga, mil ideekorjet planeerisime, on maailm kardinaalselt muutunud. Ukrainas toimuv on meid kõiki raputanud ning paljud aktiivsed kodanikud, kes ideekorjes osale http://arvamusfestival.ee/ideekorje da soovivad, on olnud pühendunud Ukraina inimeste aitamisele. Festival toimub alles suvel ning arusaadavalt on praegu olnud palju pakilisemaid teemasid, millega tegeleda. Üksjagu inimesi on palunud ideekorjes osalemiseks lisaaega – tulime neile vastu ja pikendasime ideekorjet nädala võrra," rääkis Arvamusfestivali eestvedaja ja programmijuht Kaspar Tammist.

Tema sõnul on Arvamusfestival ka õige koht Ukrainas toimuva mõtestamiseks ning laiemalt demokraatia ja meie ühiskonna tuleviku üle arutamiseks. "Tänases maailmas valitsev ärev olukord tuletab taas meelde kui oluline on avatud suhtlus erinevate osapoolte vahel. Läbi aegade on suured kriisid olnud seotud ebapiisava või teadlikult manipuleeriva suhtlusega, kus üht osapoolt kas üldse ei kuulata või väänatakse tõde vastavalt enda huvidele. Seda olulisem on, et meie oma ühiskonnas erinevatel teemadel ausalt ja avatult arutada saame. Loodame, et programmi jõuavad ka mitmed praegust olukorda analüüsivad teemad, mis laiemalt lahti rääkimist ja selgitamist vajavad," ütles Tammist.