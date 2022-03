Meelelahutuskohad on valmis taas terve öö avatud olema

Rakvere meelelahutuskohtade tuiksoonel asuva ML Lounge'i omanik Magnus Lehesoo kõneles, et piirangud on klubisid pikalt piinanud ja pitsitanud. "Oleme seaduskuulekalt kõikidest reeglitest kinni pidanud. Nüüd tuleb see tagasi teenida," sõnas Lehesoo. ML Lounge'is usuti, et peagi piirangud kaovad, ja esinejate graafik on sellest nädalavahetusest kuni järgmise kuu lõpuni kokku lepitud. "Ma ei usu, et inimesed nii pööraseks on läinud, et kohe homsest baari tahavad. Elame sisse ja hakkame inimestele taas kvaliteetset meelelahutust pakkuma," märkis Lehesoo.