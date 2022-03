Võrkpalli esiliiga põhiturniir sai uskumatu intriigiga lõpu

Veerandfinaalides tekib nüüd kergelt ajuvaba olukord, sest Tallinna Ülikool läheb kokku põhiturniiri võitjaks kerkinud Rakverega. Tegelikkus on selline, et veerandfinaalis toimub põhimõtteliselt esiliiga finaal kahe seni edukama meeskonna vahel.

Situatsioon on tekitanud võrkpalliringkondades mitu leeri, kel igal asjast oma arvamus: kes arvab, et oleks üldse pidanud tallinlased turniirilt kõrvaldama, kes leiab, et midagi ei oleks pidanud tegema.