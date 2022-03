Kas Rakveres on juulikuus lumi maas?

Veebruarikuisel Rakvere linnavolikogu istungil esitas opositsioon linna juhtidele arupärimise, kus muu hulgas oldi väga kriitilised linna tänavate ja kõnniteede talihoolde suhtes. Vastust on oodata alles märtsikuisel istungil, aga kuna see toimub kuu lõpus, on selleks ajaks teema suure tõenäosusega unustatud. Kui ikka on.