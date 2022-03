Repliik: sportlane, treeni, ära virise!

Enamik lootis kindlasti omadelt häid esitusi, sest enne oli meie sportlastelt kuulda olnud, kuidas just kodune võistlus on hooajal hästi tähtsal kohal. Ja siis see hakkas ... “Ma ei jaksanud üldse, ma sellel võistlusel enam rohkem ei stardi, mul oli juba teise tõusu järel silme ees must, ei näinud enam märklaudagi ...”