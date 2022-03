Muusikakonkurss Virumaa Suvesaund käivitus taas

Et osaleda, tuleb laadida oma lugu üles YouTube’i keskkonda ning esitada see konkursile internetis kampaanialehel virumaateataja.ee/suvesaund, kust leiab ka kõik konkursi reeglid. Lugude esitamiseks on aega kaks kuud ehk kuni 16. maini, mil algab veebis toimuv rahvahää­letus. Samuti hindab lugusid žürii – selle hääled koos rahvahääletuse tulemusega otsustavadki lõpuks, millisele loole antakse tänavu tiitel Virumaa Suvesaund. Peavõit sisaldab nagu mullugi rahalist auhinda – 500 eurot puhtalt kätte.