Noored keset infosõda

Noortekeskuses neil teemadel vesteldes ongi noored esile toonud, et justnimelt ülalmainitud sotsiaalmeediaplatvormi TikTok videote vaatamine on nende uudiste hankimise viis. Paneb mõtlema, kas pole? Ma loodan, et paneb. Ja nimelt sellele, kuidas nüüd – ükskõik mis eluala esindajad me oleme –, peame noortega kokku puutudes olema neile olemas ja neid toetama infosõjas, kuhu meid kõiki on kistud.

Kui on tunne, et info ülekülluses on meil täiskasvanutena keeruline orienteeruda, siis jääb vaid ette kujutada, kui suure segaduse sees on meie noored. Meediakriitilisus ja analüüsioskus on kindlasti praegu need pädevused, mida peame igaüks endas lihvima.