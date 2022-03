Isamaa Rakvere osakonna juhina jätkab Ain Suurkaev

"Sügisesed kohalikud valimised läksid meil Rakveres hästi. Meil on Rakvere arengusse kaasatud ligikaudu nelikümmend inimest alates volikogu esimehest ja lõpetades volikogu komisjonide töös osalemisega. Me peame igapäevaselt lähtuma sellest, mis meid ühendab, mitte sellest mis eristab – nii on võimalik järjepidevuse tagamine," kinnitas Ain Suurkaev.