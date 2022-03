Tema sõnul baseerus veok Väike-Maarjas ja samast kandist on pärit ka selle juht. "Ma polegi temaga veel isiklikult rääkida saanud," ütles Tiisler. "Meedias avaldatu põhjal on ta öelnud, et foorituled hakkasid plinkima liiga hilja. Liiklusolud olid head, nähtavus samuti. Pigem ikka hooletusest juhtunud õnnetus. Ma ei oska öelda, mis ta seal rooli taga tegi. Aga juhile pole küll varasemast mingeid etteheiteid – korralik mees, auto alati puhas ja korras."