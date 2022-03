Tubakast loobumise kampaania tõi tänavu rekordtulemusi

Uuringute järgi on just see sihtrühm kõige avatum erinevate nikotiinitoodete tarbimisele.

"Hea meel on selle üle, et meie loobumisalast nõu jagavat lehte www.tubakainfo.ee külastati aktiivselt. Seda eelkõige eesmärgiga tutvuda seal kirjeldatud nikotiinist loobumise plaaniga või siis et testida oma nikotiinisõltu kampaania Sigarexit oli tubakast loobunute arvu osas aastate edukaimvust. Lehte kasutati ka info kogumiseks, et saada selgemat pilti alternatiivsetest tubakatoodetest ja nende mõjudest tervisele," lausus TAI alkoholi ja tubaka valdkonna vanemspetsialist Anna-Liis Kulpas.