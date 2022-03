Mõis vabaneb nõukogude tsensuuri all olnud kotkast

Kotka tellis toonane Lahemaa rahvuspargi direktor Ilmar Epner ja selle autor on Lembit Kiisson. Toona alles poisikesena skulptuuri valmimist pealt näinud Tiit Lepik, kes praeguseks suure ringiga uuesti kuju omanikuks on saanud, jutustas, et kotkas valmis pisikeses ateljees Palmse mõisa lähedal. “Seal oli nii vähe ruumi, et vaevu mahtus ringi keerama,” kirjeldas Lepik.