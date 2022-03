Piirangud on kadunud, kuid haigus laastab Rakvere teatris edasi

Rakvere teatri juhataja Velvo Väli tõdes täpsemaid isikuandmeid avaldamata, et kõik etendused just koroona tõttu ära ei jää, esineb ka muid tervisemuresid. Näiteks peatati möödunudreedene etendus näitlejanna vigastuse tõttu. Rakvere teatri suures saalis mängitud etendus “Oi, Johnny” lõppes esimese vaatuse poole pealt, kui näitleja Anneli Rahkema oli vigastanud laval selga. Rahkema tunnistas, et vigastus ei olnud midagi hullu. Aga kuna oli vaja kiirabi sekkumist, ei saanud ta edasi mängida.

“Püüame endast parima anda, pakkuda asendusi, etendusi teisele ajale tõsta,” kõneles Väli ja lisas, et kahjuks on praegune olukord selline, et haigeks jäävad ka need, kes on vaktsineeritud, kannavad maski ja hoiavad ennast.