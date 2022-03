Ivo Schenkenberg vallutab Vallimäe kolmandal katsel

Ehkki ootused ja lootused Eva Samolberg-Palmi ja Piret Saul-Gorodilovi kirjutatud näidendi “Ivo Schenkenberg ja Hannibali rahvas” lavaletoomiseks on kolme aasta jooksul jõudnud kerkida ja vaibuda, on meeskonna vaim endiselt tugev ning antakse parim, et väepealik viimaks Rakvere rahva ette jõuaks.

“Meil on kindel plaan lavastus nüüd ära teha. Enam edasi lükata ei jaksaks – see on kolm aastat kuklas tiksunud,” ütles lavastuse produtsent ja teatri KaRakTer eestvedaja Ivo Leek, näidendi uusim versioon näpus. “Mõnes mõttes on pikk tiksumine ka hea. Autorid on saanud teksti sättida ja lavastajal on olnud aega mõelda. Lugu muutus ühevaatuseliseks. Koorid ja helilooja tekkisid juurde.” Lavastuse originaalmuusika loob Teno Kongi. Kaasatakse kammerkoor Solare ja Kadrina Segakoor.