Rakvere teatris käib peakunstniku konkurss

Ta selgitas, et teatud ametikohtadel teatris on ainult tähtajalised lepingud, eelkõige neil, kes juhivad loomingulisi protsesse. Leping sõlmitakse kolmeks aastaks ja seda võib teatud arv kordi pikendada.

"Eveli Variku leping, mida oleme ka eelnevalt pikendanud, on selle hooajaga lõppemas ja meil on kohustus korraldada avalik konkurss kõigile soovijatele," sõnas Väli. "Vaatame, millised on inimeste mõtted, soovid ja ideed, ja selle pealt, millisena Rakvere teater edasi läheb."