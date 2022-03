Tudu kooli ootab ilmselt ees sulgemine

"Me ei räägi siin rahast ega hariduse kvaliteedist, vaid sellest, et lapsi ei ole," ütles Vinni vallavanem Rauno Võrno. "Kui koolikell tunni lõpetab, peaks klassiuksed lahti minema ja kõlama rõõmuhõisked. Seda ei ole, sest lapsi ei ole. Samamoodi õpetaja valmistab tunniks ette ja astub klassi ette, kuna tahab oma teadmisi lastega jagada. Ta ei saa seda teha, kui lapsi ei ole," rääkis Võrno. Vallavanem lisas, et ka lastevanemad ja hoolekogu mõistavad, et kool ilma lasteta ei ole kool.

Kooli direktor Eve Liiv tunnistas, et väiksele kohale on kooli sulgemine muidugi valus teema, kuid seda sammu oli juba aastaid ette näha. "Meid ei aitaks ka kooli kolmeklassiliseks muutmine. Reaalsus on see, et piirkonnas sünnib väga vähe lapsi," ütles Liiv, lisades, et paljud lapsevanemad valivad eri põhjustel oma lapsele teise kooli.