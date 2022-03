Öösel on selge ilm ja kohati võib olla udu. Puhub lõuna- ja kagutuul 1–7 m/s. Külma on 2–8 kraadi, rannikul tuleb aga kuni 1 kraad sooja.

Peipsi järvel puhub kagu- ja lõunatuul 2–7 m/s. Ilm on sajuta ja nähtavus on hea. Külma on 4–6 kraadi.