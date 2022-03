Rindeajakirjanik Margus Martin: “Ainult loll ei tunne hirmu”

Virumaa Teataja endise ja Postimehe praeguse ajakirjaniku Margus Martini nädalapikkuseks plaanitud komandeering Ukrainasse kestis alanud sõja tõttu ligi kuu. Martiini, nii me teda kõik kutsume, nägi väga lähedalt surma, jooksis pommiplahvatuste eest varjendisse ja oli tunnistajaks ukrainlaste meeletule vastupanutahtele. Ning veel: Margus on kuu jooksul tublisti kõhnemaks jäänud. Ta ise arvab, et kaotas Ukrainas viibimise ajal oma kümme kilo.