Kommentaar: kuidas ennetada ja leevendada uneprobleeme?

Unehäired on kujunemas aina levinumaks probleemiks, millel on otsene mõju meie tervisele ja elukvaliteedile. Tihtipeale on unehäired seotud mõne muu terviseprobleemiga, nagu stressi, depressiooni, ärevuse, psüühikahäirete, allergia, nohu, sagedase öise urineerimise, kroonilise valu, norskamise, kasvajate või naistel hormonaalsete muutustega üleminekuperioodil.