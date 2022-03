Inimesed on lisapuhkepäevad ära teeninud

Eesti rahvas on töökas. See palju korratud tõdemus pole mingi müüt: tüüpiline eestlane, kellele luterlik töömoraal on ajast aega omane olnud, on tõepoolest töökas ja kohusetundlik. Meie inimesed teevad võrdluses teiste Euroopa riikide elanikega keskmisest enam nii tööpäevi kui ka töötunde.