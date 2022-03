Imelised on need inimesed, kes oma südameheadusest ja vabast ajast panustavad Ukraina sõjapõgenike abistamisse. Tahtes ka ise panustada, olen saanud anda uue elu oma lastest järele jäänud asjadele. Viimasena beebivannile, mille viisin näpus Rakvere linnavalitsusse. Oli kokkulepe, et saan lõuna ajal viia.