Väljakutsed seoses sõja ja põgenikega

See on tõsine ja väga kaalukas poliitiline avaldus Eesti rahva esinduskogult. Üleskutse ÜRO liikmesriikidele kehtestada lennukeelutsoon, et vältida massilisi tsiviilohvreid Ukrainas. Sellega on Eesti pannud jala maha ja ühena esimestest NATO alliansi liikmesriikidest taotlemas taeva sulgemist Ukraina kohal. Toetus avaldusele oli parlamendi fraktsioonide ülene.