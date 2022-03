Kutsumata külalisest tuleb teatada politseile

Veel on maakonnas varem olnud selline muster, et vargad külastavad korterelamuid ja katsuvad siis välisuksi. Kui mõni neist juhtub lahti olema, siis astub pikanäpumees sisse. Tegevuse idee seisneb selles, et kortermajades ja ilmselt ka teistes elumajades satub välisuksest tulija reeglina esikusse, kus ripuvad üleriided ja näiteks peeglilauale on pandud käekotid. Vargal kulub alla minuti nimetatud esemete takseerimiseks ja sealt vajaliku võtmiseks.