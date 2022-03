Rakvere linna kulud sõjapõgenike abistamiseks pole suured

"Põgenikekeskuse sisseseadmine spordikeskusesse ja seejärel Rohuaia lasteaeda muidugi maksis midagi, aga need summad pole midagi müstilist," rääkis ta. "Lisakulu on ehk elektri arvelt. Paljud inimesed töötasid seal vabatahtlikult. Nende roll on väga suur, aga see ei saa muidugi lõputult kesta, edaspidi kaasnevad ka vabatahtlike tööga nii või teisiti mõned kulud."