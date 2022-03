Mõedakal hakkavad mõõtu võtma Eesti parimad suusatajad

Võistluste juhataja Annika Inno tõdes, et Mõedakal pole väga ammu täiskasvanute Eesti meistrivõistluseid suusatamises peetud. Kõiki tulijaid võtavad vastu ootamatult head lumeolud. "Käisin ise just sõitmas, Mõedakal on talv, nagu oleks Alpides," kõneles Inno ja lisas, et kaugemalt tulijad ei pruugi uskudagi, et meil on nii palju lund.